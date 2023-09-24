Папа Римський заявив, що країни «грають в ігри» з Україною щодо допомоги зброєю

Папа Римський «відзначився» новою заявою про війну в Україні.

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Папа Римський Франциск припустив, що деякі країни «грають в ігри» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань, – повідомляє Reuters.

«Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні – ред.) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно», – сказав Франциск.

Проте речник Ватикану Маттео Бруні надав спростування слів Франциска. За його словами, Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання.

«Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю», – заявив Бруні.

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