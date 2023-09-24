У Києві перехожі затримали вуличного крадія

У Києві чоловік напав на двох жінок і намагався пограбувати їх, проте був затриманий перехожими.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на вулиці Остафія Дашкевича трапилася подія, чоловік побив жінок та намагався забрати їхні особисті речі. Поліцейські отримали повідомлення про неадекватного крадія та виїхали на місце, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Прибувши на місце події, інспектори знайшли потерпілих жінок та двох небайдужих громадян, які затримали нападника.

Для надання правової кваліфікації діям затриманого, охоронці порядку викликали слідчих, яким передали крадія для подальшого проведення слідчих дій.

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