Україну накриють невеликі теплі дощі

В столиці України буде суха та тепла погода.

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Сьогодні, 24 вересня, погода в Україні буде теплою та в основному сухою, але з невеликими відхиленнями в окремих регіонах, –повідомили в Укргідрометцентрі.

У цілому по всій країні очікується невелика хмарність. Однак, в західних областях, зокрема в Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, можливі короткочасні дощі, а також місцями грози.

Також синоптики попереджають про можливість туману в Одеській області вранці та вночі.

Вітер переважно буде південно-східним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вдень буде в різних частинах країни варіюватися від +25°C до +30°C, проте на заході очікується прохолодніше від +19°C до +24°C. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +11°C до +16°C.

У Києві сьогодні прогнозується невелика хмарність і суха погода. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с

Температура повітря вдень у Києві очікується в межах від +26°C до +28°C, а вночі +14°C до +16°C.

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