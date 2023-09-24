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Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Верховний Суд висловився, коли використання чужих фото з соцмережі є правомірним

Касаційний цивільний суд розглянув справу стосовно правомірності поширення у соціальних мережах чужих фото без згоди з відповідними коментарями.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

  1. В Україні

Померла матір Кузьми Скрябіна

08:19, 24 вересня 2023
Ольга Кузьменко була українською письменницею та освітянкою.
Померла матір Кузьми Скрябіна
Джерело фото: tvoemisto.tv
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23 вересня у віці 76 років померла Ольга Кузьменко, мати українського музиканта Кузьми Скрябіна. Про це повідомлено у благодійному фонді Кузьми Скрябіна.

Смерть Ольги Кузьменко назвали важкою втратою для сім'ї і фонду. Мати музиканта була відома як душевна людина з великим серцем.

«Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних!» – йдеться у повідомленні.

Наразі не розголошено причину смерті 76-річної Ольги Кузьменко. Деталі щодо часу та місця прощання поки що не надані. Родині та близьким висловлюють співчуття та співпереживають їх біль.

Ольга Кузьменко – українська письменниця та освітянка. Вона є авторкою трьох книг про свого сина, презентація яких відбулася вже після смерті Кузьми Скрябіна.

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