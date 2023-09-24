Померла матір Кузьми Скрябіна

Ольга Кузьменко була українською письменницею та освітянкою.

Джерело фото: tvoemisto.tv

23 вересня у віці 76 років померла Ольга Кузьменко, мати українського музиканта Кузьми Скрябіна. Про це повідомлено у благодійному фонді Кузьми Скрябіна.

Смерть Ольги Кузьменко назвали важкою втратою для сім'ї і фонду. Мати музиканта була відома як душевна людина з великим серцем.

«Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних!» – йдеться у повідомленні.

Наразі не розголошено причину смерті 76-річної Ольги Кузьменко. Деталі щодо часу та місця прощання поки що не надані. Родині та близьким висловлюють співчуття та співпереживають їх біль.

Ольга Кузьменко – українська письменниця та освітянка. Вона є авторкою трьох книг про свого сина, презентація яких відбулася вже після смерті Кузьми Скрябіна.

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