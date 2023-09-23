Корисні контакти та посилання для рідних військовослужбовців: деталі

Скориставшись ними, громадяни зможуть отримати необхідну допомогу або інформацію.

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Міноборони України підготувало низку корисних контактів для рідних і близьких захисників. Скориставшись ними, громадяни зможуть отримати необхідну допомогу або інформацію, пишуть у Мінреінтеграції.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:

гаряча лінія: 0 800 501 720;

сайт: ombudsman.gov.ua.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:

сайт: koordshtab.gov.ua.

Додаткова інформація щодо проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та алгоритм дій у разі поранення:

сайт: turbota.mil.gov.ua.

Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців:

гаряча лінія: 0 800 332 720;

сайт: www.pidtrymka.in.ua;

телеграм: @pidtrymkainua.

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