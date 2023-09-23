Корисні контакти та посилання для рідних військовослужбовців: деталі

Міноборони України підготувало низку корисних контактів для рідних і близьких захисників. Скориставшись ними, громадяни зможуть отримати необхідну допомогу або інформацію, пишуть у Мінреінтеграції.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
- гаряча лінія: 0 800 501 720;
- сайт: ombudsman.gov.ua.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:
- сайт: koordshtab.gov.ua.
Додаткова інформація щодо проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та алгоритм дій у разі поранення:
- сайт: turbota.mil.gov.ua.
Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців:
- гаряча лінія: 0 800 332 720;
- сайт: www.pidtrymka.in.ua;
- телеграм: @pidtrymkainua.
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