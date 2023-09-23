Полезные контакты и ссылки для родных военнослужащих: детали

Минобороны Украины подготовило ряд полезных контактов родных и близких защитников. Воспользовавшись ими, граждане смогут получить необходимую помощь или информацию, пишут в Минреинтеграции.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека:
- горячая линия: 0800501720;
- сайт: ombudsman.gov.ua.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:
- сайт: koordshtab.gov.ua.
Дополнительная информация о прохождении военно-врачебных комиссий (ВВК) и алгоритме действий в случае ранения:
- сайт: turbota.mil.gov.ua.
Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих:
- горячая линия: 0800332720;
- сайт: www.pidtrymka.in.ua;
- телеграм: @pidtrymkainua.
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