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Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

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Стали известны изменения в закон о судоустройстве по усовершенствованию процедур судейской карьеры, наработанные на базе Комитета по правовой политике, возглавляемого Денисом Масловым.

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  1. В Украине

Полезные контакты и ссылки для родных военнослужащих: детали

21:29, 23 сентября 2023
Воспользовавшись ими, граждане смогут получить необходимую помощь или информацию.
Полезные контакты и ссылки для родных военнослужащих: детали
Источник фото: depositphotos.com
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Минобороны Украины подготовило ряд полезных контактов родных и близких защитников. Воспользовавшись ими, граждане смогут получить необходимую помощь или информацию, пишут в Минреинтеграции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека:

  • горячая линия: 0800501720;
  • сайт: ombudsman.gov.ua.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:

  • сайт: koordshtab.gov.ua.

Дополнительная информация о прохождении военно-врачебных комиссий (ВВК) и алгоритме действий в случае ранения:

  • сайт: turbota.mil.gov.ua.

Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих:

  • горячая линия: 0800332720;
  • сайт: www.pidtrymka.in.ua;
  • телеграм: @pidtrymkainua.

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