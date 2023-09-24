Жители Киева призывают разработать механизм утверждения муралов в городе

В петиции просят разработать открытый процесс привлечения общины и экспертной среды к обсуждению и согласованию муралов.

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Киевляне обратились к местным властям с призывом разработать открытый механизм привлечения общины и экспертной среды к утверждению муралов на фасадах домов и создать прозрачный механизм согласования с экспертными органами.

Авторы петиции № 12541 отмечают, что муралы стали неотъемлемым признаком Киева, они обогащают его культурный ландшафт и влияют на его визуальный образ, но в то же время из-за их выполнения и место размещения возникает большое количество конфликтов в городе.

Авторы петиции требуют:

1) Разработать и утвердить на уровне местных властей Положение «О согласовании создания муралов в г. Киеве».

2) Разработать открытый процесс привлечения общины и экспертной среды к обсуждению и согласованию муралов.

3) Создать онлайн-платформу или другие средства коммуникации, которые позволяли бы обществу высказывать свои мысли и предложения относительно муралов.

4) Проводить консультации и общественные обсуждения эскизов муралов перед их утверждением.

5) Запретить создание новых муралов на фасадах зданий до внедрения открытого механизма привлечения общины и экспертов.

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