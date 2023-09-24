Власти Киева рассказали, как готовят дорожную сеть города к зимнему сезону

По состоянию на данный момент подготовлена уже 421 единица снегоуборочной техники.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Столица уже осуществила некоторые закупки технической соли, а также имеет песок, поэтому гололедицы киевляне могут не бояться. Кроме этого, по состоянию на данный момент подготовлена уже 421 единица снегоуборочной техники.

Об этом рассказал заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире «Киев 24».

«По состоянию на данный момент 16 тысяч тонн технической соли уже закуплены. Дополнительно необходимо закупить еще около 20 тысяч тонн технической соли. У нас еще есть 52 тысячи тонн песка. Мы точно справимся с гололедицей, которая будет в начале зимы, даже если тендеры до нового года не состоятся», – говорит он.

Об этом рассказал заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире «Киев 24».

«По состоянию на данный момент 16 тысяч тонн технической соли уже закуплены. Дополнительно необходимо закупить еще около 20 тонн технической соли. У нас есть еще 52 тысячи тонн песка. Мы точно справимся с гололедицей, которая будет в начале зимы, даже если тендеры до нового года не состоятся», – говорит он.

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