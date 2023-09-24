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Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

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В Киеве за последние 8 лет количество зарегистрированных в столице автомобилей удвоилось

07:21, 24 сентября 2023
По последним данным, в будние дни в столице передвигаются около 1 миллиона 100 тысяч автомобилей.
В Киеве за последние 8 лет количество зарегистрированных в столице автомобилей удвоилось
Изображение: freepik.com
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В Киеве более миллиона частных автомобилей ежедневно передвигаются по городу.

Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный в эфире «Киев 24».

«По последним данным, в будние дни в столице передвигаются около 1 миллиона 100 тысяч автомобилей. На выходных количество уменьшается до 800 тысяч. То есть вы можете вообразить, насколько это большое количество. И хочу отметить, что с 2015 года, фактически за последние 8 лет, количество автомобилей, зарегистрированных в столице, удвоилось», - отметил Возный.

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