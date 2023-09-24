У Києві за останні 8 років кількість зареєстрованих в столиці автомобілів подвоїлася

За останніми даними, у будні дні в столиці пересуваються близько 1 мільйона 100 тисяч автівок.

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У Києві понад мільйон приватних автомобілів щодня пересуваються містом.

Про це розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний в ефірі «Київ 24».

«За останніми даними, у будні дні в столиці пересуваються близько 1 мільйона 100 тисяч автівок. На вихідних кількість зменшується до 800 тисяч. Тобто ви можете уявити, наскільки це велика кількість. І хочу зазначити, що з 2015 року, фактично за останні 8 років, кількість автомобілів, зареєстрованих в столиці, подвоїлася», - зазначив Возний.

Також ми розповідали, що у Київ обмежать в’їзд вантажівок: коли не пускатимуть великогабаритний транспорт.

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