На Дніпропетровщині п’яні чоловіки викинули собаку з 8 поверху

Собака зараз у ветеринарній клініці у стабільно тяжкому стані.

Фото ілюстративне

У Камʼянському Днпропетровської області п’яні чоловіки викинули собаку з 8 поверху, передає «Дніпро Оперативний».

Інцидент стався 22 вересня на вулиці Металургів. Зловмисники викинули тварину з 8 поверху у під’їзді. Пес пролетів між перилами прольотів сходів, на щастя, вижив, але отримав дуже серйозні травми.

На місце події прибули зоозахисники та забрали тварину. Очевидці злочину написали заяву у поліцію. Буба (так назвали собаку) зараз у ветеринарній клініці у стабільно тяжкому стані.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік палкою забив до смерті собаку.

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