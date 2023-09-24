В Днепропетровской области пьяные мужчины выбросили собаку с 8 этажа

Собака сейчас находится в ветеринарной клинике в стабильно тяжелом состоянии.

Фото иллюстративное

В Каменском Днепропетровской области пьяные мужчины выбросили собаку с 8 этажа, передает «Днепр Оперативный».

Инцидент произошел 22 сентября на улице Металлургов. Злоумышленники выбросили животное с 8 этажа в подъезде. Пес пролетел между перилами пролетов лестницы, к счастью, выжил, но получил очень серьезные травмы.

На место происшествия прибыли зоозащитники и забрали животное. Очевидцы преступления написали заявление в полицию. Буба (так назвали собаку) сейчас в ветеринарной клинике в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина палкой забил до смерти собаку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.