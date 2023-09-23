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Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке: инструкция от Минздрава

23:59, 23 сентября 2023
Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке необходимо предпринять ряд шагов.
Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке: инструкция от Минздрава
Фото: zhitomir.info
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Министерство здравоохранения Украины напомнило, что военнослужащие могут обжаловать выводы ВВК, если они считают, что в решении комисии не отражено реальное состояние здоровья. Об этом говорится на официальном сайте Минздрава.

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:

Написать заявление/жалобу лица о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение выше ВВК.

Приобщить к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующего ВВК.

По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос «ограниченно пригодных» к военной службе.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

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