Во Львове участок улицы в центре на день сделали пешеходным – в горсовете объяснили для чего

Участок улицы сделали на один день пешеходным.

Источник фото: Roman Baluk/Львовский городской совет

Во Львове участок улицы Сечевых Стрельцов на один день стал пешеходным.

Как рассказали во Львовском городском совете, участок улицы сделали на один день пешеходным, чтобы продемонстрировать, что он может использоваться не только как парковка для автомобилей, а может быть комфортным для всех участников дорожного движения.

Это событие завершает Европейскую неделю мобильности в городе.

Источник фото: Roman Baluk/Львовский городской совет

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