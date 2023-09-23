У Львові ділянку вулиці в центрі на день зробили пішохідною – у міськраді пояснили для чого

Ділянку вулиці зробили на один день пішохідною.

Джерело фото: Roman Baluk/Львівська міська рада

У Львові ділянка вулиці Січових Стрільців на один день стала пішохідною.

Як розповіли у Львівській міській раді, ділянку вулиці зробили на один день пішохідною, аби продемонструвати, що вона може використовуватись не тільки як парковка для автомобілів, а може бути комфортною для усіх учасників дорожнього руху.

Ця подія завершує Європейський тиждень мобільності у місті.

Джерело фото: Roman Baluk/Львівська міська рада

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