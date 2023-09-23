На Київщині дві жінки обікрали могили полеглих захисників, відео

Тепер зловмисницям, які обікрали могили полеглих захисників, загрожує до семи років позбавлення волі.

На Київщині правоохоронці викрили зловмисниць, які вчинили наругу над могилами захисників.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області до них надійшло повідомлення про те, що невідомі особи вчинили крадіжку декоративних вазонів з двох могил на Алеї Слави на Інтернаціональному кладовищі.

Завдяки камерам відеоспостереження, поліцейським вдалося встановити та затримати двох порушниць, які виявилися місцевими жительками. Після обшуку за їх місцем проживання правоохоронці вилучили викрадене з місць поховань.

У зв'язку з фактом наруги над могилами, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранткам про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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