Українські діти у Словаччині отримають ваучер на 350 євро

Дітям українських біженців у Словаччині надають ваучери на покупку ноутбуків і планшетів.

У Словаччині діти біженців з Україні у рамках проєкту «Український учень» (Ukrajinský žiak) можуть отримати ваучер у розмірі 350 євро на покупку ноутбука чи планшета, передають finance.ua.

Проєкт було запущено 11 серпня, і спочатку він був розрахований лише на дітей, зарахованих до словацьких шкіл. За перший місяць роботи для участі у ньому зареєструвалося понад 5 тисяч школярів. Починаючи з середини вересня організатори спростили вимоги для отримання ваучерів. Тепер його можуть отримати всі українські діти віком від 6 до 18 років, які мають статус біженця (odídenec).

Для участі у проекті необхідно зареєструватися на сайті Ukrajinský žiak.

Якщо дитина вже ходить до словацької школи, то заявнику достатньо заповнити реєстраційну форму.

Якщо ні, то при реєстрації потрібно вибрати варіант «Не учень словацької школи» та поставити галочки у всіх полях. Таким чином заявник підтверджує, що він зацікавлений у шкільному навчанні своєї дитини в Словаччині.

При цьому дитина буде зобов’язана скласти тести на знання словацької мови та перевірити навички в галузі інформаційних технологій за допомогою IT Fitness Test.

Тести можуть бути здані відразу після реєстрації та не пізніше 10 жовтня. Перевірку знання словацької мови мають пройти діти віком від 6 до 18 років, україномовну версію IT Fitness Test — від 15 до 18 років.

Результати тестів не вплинуть на участь у проєкті, а лише вказуватимуть на рівні знань та володіння навичками. Після перевірки даних заявник отримає цифровий ваучер на 350 євро, який можна використовувати при покупці нового планшета або ноутбука. Зробити це можна у будь-якому магазині цифрової техніки, який бере участь у проекті «Український учень».

Реєстрація учасників триватиме до 30 вересня 2023 року, отримані ваучери можна використовувати до 31 жовтня 2023 року. З усіх питань можна звернутися в телеграм-чат проєкту або в кол-центр за телефоном +421 232 284 467 — консультації даються українською мовою кожного робочого дня з 9 до 17 години.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.