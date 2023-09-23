Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.

Посилення ГРД та поліграф для кандидатів на посаду, – чого чекати суддям і кандидатам в судді від законотворців, ДОКУМЕНТ

Стали відомі зміни до закону про судоустрій щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, напрацьовані на базі Комітету з питань правової політики, який очолює Денис Маслов.

Хто очолить Службу судової охорони, - відоме прізвище

У конкурсі на посаду голови Служби судової охорони переміг Павло Малихін.

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

На топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС

На посадах державної служби категорії «А» жінки зараз складають лише 31%, але євроінтеграція вимагає більшого.

  1. Суспільство

Українські діти у Словаччині отримають ваучер на 350 євро

23:24, 23 вересня 2023
Дітям українських біженців у Словаччині надають ваучери на покупку ноутбуків і планшетів.
Українські діти у Словаччині отримають ваучер на 350 євро
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Словаччині діти біженців з Україні у рамках проєкту «Український учень» (Ukrajinský žiak) можуть отримати ваучер у розмірі 350 євро на покупку ноутбука чи планшета, передають finance.ua.

Проєкт було запущено 11 серпня, і спочатку він був розрахований лише на дітей, зарахованих до словацьких шкіл. За перший місяць роботи для участі у ньому зареєструвалося понад 5 тисяч школярів. Починаючи з середини вересня організатори спростили вимоги для отримання ваучерів. Тепер його можуть отримати всі українські діти віком від 6 до 18 років, які мають статус біженця (odídenec).

Для участі у проекті необхідно зареєструватися на сайті Ukrajinský žiak.

Якщо дитина вже ходить до словацької школи, то заявнику достатньо заповнити реєстраційну форму.

Якщо ні, то при реєстрації потрібно вибрати варіант «Не учень словацької школи» та поставити галочки у всіх полях. Таким чином заявник підтверджує, що він зацікавлений у шкільному навчанні своєї дитини в Словаччині.

При цьому дитина буде зобов’язана скласти тести на знання словацької мови та перевірити навички в галузі інформаційних технологій за допомогою IT Fitness Test.

Тести можуть бути здані відразу після реєстрації та не пізніше 10 жовтня. Перевірку знання словацької мови мають пройти діти віком від 6 до 18 років, україномовну версію IT Fitness Test — від 15 до 18 років.

Результати тестів не вплинуть на участь у проєкті, а лише вказуватимуть на рівні знань та володіння навичками. Після перевірки даних заявник отримає цифровий ваучер на 350 євро, який можна використовувати при покупці нового планшета або ноутбука. Зробити це можна у будь-якому магазині цифрової техніки, який бере участь у проекті «Український учень».

Реєстрація учасників триватиме до 30 вересня 2023 року, отримані ваучери можна використовувати до 31 жовтня 2023 року. З усіх питань можна звернутися в телеграм-чат проєкту або в кол-центр за телефоном +421 232 284 467 — консультації даються українською мовою кожного робочого дня з 9 до 17 години.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду