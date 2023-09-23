До команди СБУ приєдналася нова захисниця, яка стоятиме на варті безпеки, фото

Майбутня спеціалізація Кіри – пошук мін і вибухівки.

Джерело фото: СБУ

У команді СБУ з’явилася нова захисниця, яка стоятиме на варті безпеки українців.

Кіра є бельгійською вівчаркою «Малінуа». Як розповіли у СБУ, їй лише трохи більше 4 місяців, але вона вже повноцінний боєць підрозділу «К-9» Центру спецоперацій «А» СБУ.

Майбутня спеціалізація Кіри – пошук мін і вибухівки. Але попереду – декілька місяців навчання та тренувань під контролем кінологів підрозділу.

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