На захисті від окупантів разом із майором поліції Одеси служить кіт Патрон, фото

Своє ім’я котик отримав не просто так.

Перебуваючи на Херсонщині під постійними обстрілами російських окупантів, майор поліції Одеси, окрім нових знайомств з побратимами, знайшов не менш вірного друга – Патрона.

Як розповіли у поліції, це чорний кіт із білим комірцем та лапками. Своє ім’я він отримав не просто так – на шиї вусань носив патрон, який мав «подати» для останнього російського окупанта.

«Більшість називають так собак, у нас же Патроном був кіт. Піклуватись про нього було одне задоволення, адже пухнастий завжди знаходився біля нас, як талісман. Таке імʼя він отримав не випадково – на шиї кіт носив патрон, який мав «подати» нам для останнього російського окупанта», - розповів правоохоронець з Одеси.

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