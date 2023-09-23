На защите от оккупантов вместе с майором полиции Одессы служит кот Патрон, фото

Свое имя котик получил не просто так.

Находясь в Херсонской области под постоянными обстрелами российских оккупантов, майор полиции Одессы, кроме новых знакомств с собратьями, там нашел не менее верного друга – Патрона.

Как рассказали в полиции, это черный кот с белым воротничком и лапками. Свое имя он получил не просто так – на шее усатый носил патрон, который должен был «подать» для последнего российского оккупанта.

«Большинство называют так собак, у нас же Патроном был кот. Заботиться о нем было одно удовольствие, ведь пушистый всегда находился возле нас, как талисман. Такое имя он получил не случайно – на шее кот носил патрон, который должен был «подать» нам для последнего российского оккупанта», - рассказал правоохранитель из Одессы.

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