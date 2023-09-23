Суд ЕС оштрафовал Intel на 400 млн долларов

Компанию Intel оштрафовали за ее незаконные действия.

В пятницу, 22 сентября, суда Европейского Союза оштрафовал американского разработчика-производителя микросхем Intel на 376 млн евро (400 млн долларов США) за его антиконкурентную практику блокирования своих конкурентов, передает Reuters.

Суд поддержал доводы Европейской комиссии о том, что компания Intel грубо нарушила правила рыночного поведения с целью вытеснения с рынка своих конкурентов. Наблюдательный орган ЕС отметил, что на компанию наложен штраф за ее незаконные действия, начиная с 2002 (ноябрь) по декабрь 2006 г. Суд отметил, что ограничительные меры Intel фактически являются нарушениями конкурентной борьбы на рынке.

«Мы анализируем решение и размер штрафа, чтобы определить возможные основания и перспективы успеха апелляции в европейские суды», — сказано в сообщении компании Intel.

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