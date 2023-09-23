Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

Нацагентство по аккредитации прячет публичную информацию о расходах на аренду старинной усадьбы в центре Киева и считает, что все данные о его работе «являются конфиденциальными»

Вся информация о расходах на аренду помещения в центре Киева возле посольства Грузии и переезд в новый элитный офис конфиденциальна, заявили в Нацагентстве по аккредитации Украины.

Авторы законопроекта об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр объяснили его необходимость

Законопроект предусматривает, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения чиновника на должность

Соответствующие изменения предусмотрены законом о возобновлении декларирования

Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

  1. В мире

Суд ЕС оштрафовал Intel на 400 млн долларов

17:28, 23 сентября 2023
Компанию Intel оштрафовали за ее незаконные действия.
Суд ЕС оштрафовал Intel на 400 млн долларов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 22 сентября, суда Европейского Союза оштрафовал американского разработчика-производителя микросхем Intel на 376 млн евро (400 млн долларов США) за его антиконкурентную практику блокирования своих конкурентов, передает Reuters.

Суд поддержал доводы Европейской комиссии о том, что компания Intel грубо нарушила правила рыночного поведения с целью вытеснения с рынка своих конкурентов. Наблюдательный орган ЕС отметил, что на компанию наложен штраф за ее незаконные действия, начиная с 2002 (ноябрь) по декабрь 2006 г. Суд отметил, что ограничительные меры Intel фактически являются нарушениями конкурентной борьбы на рынке.

«Мы анализируем решение и размер штрафа, чтобы определить возможные основания и перспективы успеха апелляции в европейские суды», — сказано в сообщении компании Intel.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва