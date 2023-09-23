Суд ЄС оштрафував Intel на 400 млн доларів

Компанію Intel оштрафували за її незаконні дії.

У п'ятницю, 22 вересня, суд Європейського Союзу оштрафував американського розробника-виробника мікросхем Intel на 376 млн євро (400 млн доларів США) за його антиконкурентну практику блокування своїх конкурентів, передає Reuters.

Суд підтримав аргументи Європейської комісії про те, що компанія Intel грубо порушила правила ринкової поведінки з метою витіснення з ринку своїх конкурентів. Наглядовий орган ЄС зазначив, що на компанію накладено штраф за її незаконні дії, починаючи з 2002 (листопад) до грудня 2006 р. Суд зазначив, що обмежувальні заходи Intel фактично є порушеннями конкурентної боротьби на ринку.

«Ми аналізуємо рішення та розмір штрафу, щоб визначити можливі підстави та перспективи успіху апеляції до європейських судів», - сказано в повідомленні компанії Intel.

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