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Нацагентство з акредитації ховає публічну інформацію про витрати на оренду старовинної садиби у центрі Києва і вважає, що всі дані про його роботу «є конфіденційними»

Вся інформація про витрати на оренду приміщення в центрі Києва біля посольства Грузії та переїзд до нового елітного офісу є конфіденційною, заявили у Нацагентстві з акредитації України.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

  1. У світі

Суд ЄС оштрафував Intel на 400 млн доларів

17:28, 23 вересня 2023
Компанію Intel оштрафували за її незаконні дії.
Суд ЄС оштрафував Intel на 400 млн доларів
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У п'ятницю, 22 вересня, суд Європейського Союзу оштрафував американського розробника-виробника мікросхем Intel на 376 млн євро (400 млн доларів США) за його антиконкурентну практику блокування своїх конкурентів, передає Reuters.

Суд підтримав аргументи Європейської комісії про те, що компанія Intel грубо порушила правила ринкової поведінки з метою витіснення з ринку своїх конкурентів. Наглядовий орган ЄС зазначив, що на компанію накладено штраф за її незаконні дії, починаючи з 2002 (листопад) до грудня 2006 р. Суд зазначив, що обмежувальні заходи Intel фактично є порушеннями конкурентної боротьби на ринку.

«Ми аналізуємо рішення та розмір штрафу, щоб визначити можливі підстави та перспективи успіху апеляції до європейських судів», - сказано в повідомленні компанії Intel.

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