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  1. В Україні

На Одещині 17-річна шахрайка продавала неіснуючі книги

21:44, 23 вересня 2023
Загалом зловмисниця заволоділа грошима громадян в сумі майже 12 000 гривень.
На Одещині 17-річна шахрайка продавала неіснуючі книги
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В Одеській області поліцейські викрили неповнолітню жительку Болградського району у шахрайстві з продажем неіснуючих книг. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

17-річна дівчина на одній із популярних інтернет-платформ створила два профілі та розміщувала на них оголошення про нібито продаж книг, яких насправді не мала.

«Так, протягом періоду з вересня 2022 року по квітень 2023 року 11 громадян із різних регіонів України зацікавилися літературними творами, які були виставлені для «реалізації» дівчиною. Зловмисниця через листування в месенджері запевняла їх у наявності книг та можливості відправки замовлення за умови передоплати», - сказано у повідомленні.

Громадяни, введені в оману неповнолітньою правопорушницею, перераховували гроші за товар на вказану нею банківську картку, після чого дівчина припиняла комунікацію. Загалом вона заволоділа грошима громадян в сумі майже 12000 гривень.

Фігурантці повідомили про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статті – штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51000 – 68000 гривен), або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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