В Одесской области 17-летняя мошенница продавала несуществующие книги

В общей сложности злоумышленница завладела деньгами граждан в сумме почти 12 000 гривен.

В Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнюю жительницу Болградского района в мошенничестве с продажей несуществующих книг. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

17-летняя девушка на одной из популярных интернет-платформ создала два профиля и размещала на них объявления о якобы продажах книг, которых на самом деле не было.

«Так, в течение периода с сентября 2022 по апрель 2023 11 граждан из разных регионов Украины заинтересовались литературными произведениями, которые были выставлены для «реализации» девушкой. Злоумышленница через переписки в мессенджере уверяла их в наличии книг и возможности отправки заказа при предоплате», - говорится в сообщении.

Граждане, введенные в заблуждение несовершеннолетней правонарушительницей, перечисляли деньги за товар на указанную ею банковскую карточку, после чего девушка прекращала коммуникацию. В общей сложности она завладела деньгами граждан в сумме почти 12000 гривен.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – штраф от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51000 – 68000 гривен), или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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