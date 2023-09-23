К команде СБУ присоединилась новая защитница, которая будет стоять на страже безопасности, фото

Будущая специализация Киры – поиск мин и взрывчатки.

Источник фото: СБУ

В команде СБУ появилась новая защитница, которая будет стоять на страже безопасности украинцев.

Кира является бельгийской овчаркой «Малину»а. Как рассказали в СБУ, ей всего чуть больше 4 месяцев, но она уже полноценный боец подразделения «К-9» Центра спецопераций «А» СБУ.

Будущая специализация Киры – поиск мин и взрывчатки. Но впереди – несколько месяцев учебы и тренировок под контролем кинологов подразделения.

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