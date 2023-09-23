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Украинские дети в Словакии получат ваучер на 350 евро

23:24, 23 сентября 2023
Детям украинских беженцев в Словакии предоставляют ваучеры на покупку ноутбуков и планшетов.
Украинские дети в Словакии получат ваучер на 350 евро
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В Словакии дети беженцев из Украины в рамках проекта «Украинский ученик» (Ukrajinský žak) могут получить ваучер в размере 350 евро на покупку ноутбука или планшета, передают finance.ua.

Проект был запущен 11 августа, и изначально он был рассчитан только на детей, зачисленных в словацкие школы. За первый месяц работы для участия в нем зарегистрировались более 5 тысяч школьников. Начиная с середины сентября, организаторы упростили требования для получения ваучеров. Теперь его могут получить все украинские дети от 6 до 18 лет, имеющие статус беженца (odídenec).

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте Ukrajinský žiak.

Если ребенок уже ходит в словацкую школу, то заявителю достаточно заполнить регистрационную форму.

Если нет, то при регистрации нужно выбрать вариант «Не учащийся словацкой школы» и поставить галочки во всех полях. Таким образом заявитель подтверждает, что он заинтересован в школьном обучении своего ребенка в Словакии.

При этом ребенок будет обязан сдать тесты на знание словацкого языка и проверить навыки в области информационных технологий с помощью IT Fitness Test.

Тесты могут быть сданы сразу после регистрации и не позднее 10 октября. Проверку знания словацкого языка должны пройти дети от 6 до 18 лет, украиноязычную версию IT Fitness Test — от 15 до 18 лет.

Результаты тестов не повлияют на участие в проекте, а будут лишь указывать на уровни знаний и владения навыками. После проверки данных заявитель получит цифровой ваучер на 350 евро, который можно использовать при покупке нового планшета или ноутбука. Сделать это можно в любом магазине цифровой техники, участвующем в проекте «Украинский ученик».

Регистрация участников продлится до 30 сентября 2023, полученные ваучеры можно использовать до 31 октября 2023 года. По всем вопросам можно обратиться в телеграм-чат проекта или в колл-центр по телефону +421 232 284 467 — консультации даются на украинском языке каждый рабочий день с 9 до 17 часов.

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