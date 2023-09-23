На Киевщине две женщины обокрали могилы павших защитников, видео

Теперь злоумышленницам, обворовавшим могилы павших защитников, грозит до семи лет лишения свободы.

В Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленниц, совершивших надругательство над могилами защитников.

Как сообщили в полиция Киевской области, им поступило сообщение о том, что неизвестные совершили кражу декоративных вазонов с двух могил на Аллее Славы на Интернациональном кладбище.

Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейским удалось установить и задержать двух нарушительниц, оказавшихся местными жительницами. После обыска по их месту жительства правоохранители изъяли похищенное с мест захоронений.

В связи с фактом надругательства над могилами, при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранткам о подозрении. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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