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Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку: інструкція від МОЗ

23:59, 23 вересня 2023
Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку необхідно зробити низку кроків.
Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку: інструкція від МОЗ
Фото: zhitomir.info
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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що військовослужбовці можуть оскаржити висновки ВЛК, якщо вони вважають, що у рішенні комісії не відображено реальний стан здоров’я. Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ.

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Раніше ми писали, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання «обмежено придатних» до військової служби.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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