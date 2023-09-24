Влада Києва розповіла, як готує дорожню мережу міста до зимового сезону

Станом на зараз підготовлено вже 421 одиницю снігоприбиральної техніки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Столиця вже здійснила деякі закупки технічної солі, а також має пісок, тому ожеледиці кияни можуть не боятися. Крім цього, станом на зараз підготовлено вже 421 одиницю снігоприбиральної техніки.

Про це розповів заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі «Київ 24».

«Станом на цей момент 16 тисяч тонн технічної солі вже закуплені. Додатково необхідно закупити ще приблизно 20 тисяч тонн технічної солі. У нас ще є 52 тисячі тонн піску. Ми точно впораємося з ожеледицею, яка буде на початку зими, навіть якщо тендери до нового року не відбудуться», – каже він.

За словами Бондаренка, з 530 одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено 421 одиницю. На початок зимового сезону уся техніка буде готова.

«Якщо нам не вистачить своєї техніки, заплановано укласти 114 договорів на використання техніки підрядників. 37 вже укладені... Робота щодо підготовки дорожньої мережі до зимового сезону триває планово», – пояснив заступник міського голови.

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