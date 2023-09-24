Жителі Києва закликають розробити механізм затвердження муралів у місті

У петиції просять розробити відкритий процес залучення громади та експертного середовища до обговорення та погодження муралів.

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Кияни звернулися до місцевої влади із закликом розробити відкритий механізм залучення громади та експертного середовища до затвердження муралів на фасадах будинків та створити прозорий механізм погодження з експертними органами.

Автори петиції № 12541 зазначають, що мурали стали невідʼємною ознакою Києва, вони збагачують його культурний ландшафт і впливають на його візуальний образ, але водночас, через їхнє виконання та місце розміщення, виникає велика кількість конфліктів в місті.

Автори петиції вимагають:

1) Розробити та затвердити на рівні місцевої влади Положення «Про погодження створення муралів у м. Києві».

2) Розробити відкритий процес залучення громади та експертного середовища до обговорення та погодження муралів.

3) Створити онлайн-платформу або інші засоби комунікації, які б дозволяли громаді висловлювати свої думки та пропозиції щодо муралів.

4) Проводити консультації та громадські обговорення ескізів муралів перед їхнім затвердженням.

5) Заборонити створення нових муралів на фасадах будівель до впровадження відкритого механізму залучення громади та експертів.

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