Умерла мать Кузьмы Скрябина

Ольга Кузьменко была украинской писательницей и педагогом.

Источник фото: tvoemisto.tv

23 сентября в возрасте 76 лет умерла Ольга Кузьменко, мать украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Об этом сообщили в благотворительном фонде Кузьмы Скрябина.

Смерть Ольги Кузьменко назвали тяжелой потерей для семьи и фонда. Мать музыканта была известна как душевный человек с большим сердцем.

«Мы не в состоянии изменить обстоятельства, лишь просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных!» – говорится в сообщении.

Пока не разглашена причина смерти 76-летней Ольги Кузьменко. Детали относительно времени и места прощания пока не предоставлены. Семье и близким выражают соболезнования и сопереживают их боль.

Ольга Кузьменко – украинская писательница и педагог. Она является автором трех книг о своем сыне, презентация которых состоялась уже после смерти Кузьмы Скрябина.

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