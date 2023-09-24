Украину накроют небольшие теплые дожди

В столице Украины будет сухая и теплая погода.

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Сегодня, 24 сентября, погода в Украине будет теплой и в основном сухой, но с небольшими отклонениями в отдельных регионах, -сообщили в Укргидрометцентре.

В целом по всей стране ожидается небольшая облачность. Однако, в западных областях, в частности во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, возможны кратковременные дожди, а также местами грозы.

Также синоптики предупреждают о возможности тумана в Одесской области утром и ночью.

Ветер преимущественно будет юго-восточным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет в разных частях страны варьироваться от +25°C до +30°C, однако на западе ожидается прохладнее от +19°C до +24°C. Ночью столбики термометров покажут от +11°C до +16°C.

В Киеве сегодня прогнозируется небольшая облачность и сухая погода. Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве ожидается в пределах от +26°C до +28°C, а ночью +14°C до +16°C.

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