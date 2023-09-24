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В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

Обязанность подачи декларации предлагают распространить на советников Офиса Президента и советников министров

Предлагается распространить действие Закона о предотвращении коррупции на штатных и внештатных помощников, советников Президента, Премьер-министра, других членов Правительства, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей/

Верховный Суд высказался, когда использование чужих фото из соцсети правомерно

Кассационный гражданский суд рассмотрел дело о правомерности распространения в социальных сетях чужих фото без согласия с соответствующими комментариями.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

  1. В Украине

Украину накроют небольшие теплые дожди

09:16, 24 сентября 2023
В столице Украины будет сухая и теплая погода.
Украину накроют небольшие теплые дожди
Источник фото: glavcom
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Сегодня, 24 сентября, погода в Украине будет теплой и в основном сухой, но с небольшими отклонениями в отдельных регионах, -сообщили в Укргидрометцентре.

В целом по всей стране ожидается небольшая облачность. Однако, в западных областях, в частности во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, возможны кратковременные дожди, а также местами грозы.

Также синоптики предупреждают о возможности тумана в Одесской области утром и ночью.

Ветер преимущественно будет юго-восточным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет в разных частях страны варьироваться от +25°C до +30°C, однако на западе ожидается прохладнее от +19°C до +24°C. Ночью столбики термометров покажут от +11°C до +16°C.

В Киеве сегодня прогнозируется небольшая облачность и сухая погода. Ветер - юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве ожидается в пределах от +26°C до +28°C, а ночью +14°C до +16°C.

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