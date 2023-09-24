В Киеве прохожие задержали уличного вора

В Киеве мужчина напал на двух женщин и пытался ограбить их, однако был задержан прохожими.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на улице Остафия Дашкевича произошло событие, мужчина избил женщин и пытался забрать их личные вещи. Полицейские получили сообщение о неадекватном воре и выехали на место, – сообщает патрульная полиция Киева.

Прибыв на место происшествия, инспекторы нашли пострадавших женщин и двух неравнодушных граждан, которые задержали нападавшего.

Для предоставления правовой квалификации действиям задержанного, стражи порядка вызвали следователей, которым передали вора для дальнейшего проведения следственных действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.