Найбільші порушення водіїв за які штрафуватимуть на 40 тисяч гривень: подробиці

Штрафи та позбавлення права керування передбачені за відсутність посвідчення водія.

Джерело фото: Патрульна поліція України

Згідно постанови «Про Правила дорожнього руху» №1306, Кодексу України про адміністративні правопорушення, водія можуть оштрафувати на понад 40 тисяч гривень і позбавити права керування транспортними засобами.

У ПДР зазначено, що водія можуть позбавити права на керування ТЗ за таких умов:

Не має при собі посвідчення водія.

Взагалі не має водійського посвідчення (наприклад, неповнолітні або ті, хто не вчився й не складав спеціальні іспити в МВС).

Посвідчення водія є недійсним.

Категорія транспортного засобу не відповідає категорії у правах.

Позбавлено права керувати ТЗ (за рішенням суду).

Важливо також пам'ятати, що керувати заборонено особам, які перебувають у таких станах:

Сп'яніння (алкогольне, наркотичне чи інше).

Під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

У хворобливому стані або стані стомлення.

За порушення цих правил можуть передбачатися штрафи, а у разі повторних порушень – ще більш суворі покарання, включаючи позбавлення права керування на деякий строк.

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