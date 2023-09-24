Найбільші порушення водіїв за які штрафуватимуть на 40 тисяч гривень: подробиці

Згідно постанови «Про Правила дорожнього руху» №1306, Кодексу України про адміністративні правопорушення, водія можуть оштрафувати на понад 40 тисяч гривень і позбавити права керування транспортними засобами.
У ПДР зазначено, що водія можуть позбавити права на керування ТЗ за таких умов:
- Не має при собі посвідчення водія.
- Взагалі не має водійського посвідчення (наприклад, неповнолітні або ті, хто не вчився й не складав спеціальні іспити в МВС).
- Посвідчення водія є недійсним.
- Категорія транспортного засобу не відповідає категорії у правах.
- Позбавлено права керувати ТЗ (за рішенням суду).
Важливо також пам'ятати, що керувати заборонено особам, які перебувають у таких станах:
- Сп'яніння (алкогольне, наркотичне чи інше).
- Під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
- У хворобливому стані або стані стомлення.
За порушення цих правил можуть передбачатися штрафи, а у разі повторних порушень – ще більш суворі покарання, включаючи позбавлення права керування на деякий строк.
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