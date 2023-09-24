Посольство США оголосило грантовий конкурс: умови та можливості

Фонд сприяння демократії Посольства США в Києві анонсував грантовий конкурс для українських неурядових організацій, які мають можливість отримати фінансову підтримку для реалізації проєктів розвитку громадянського суспільства, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Основні напрями діяльності, які підтримуватимуться в рамках цього конкурсу, включають:
- Захист прав військовополонених, ветеранів, осіб з інвалідністю, а також сімей загиблих українських військових.
- Сприяння відродженню та реконструкції деокупованих територій.
- Підтримка новостворених неурядових організацій у звільнених регіонах.
- Прозора робота державних органів влади та боротьба з корупцією.
- Підвищення обізнаності українців щодо потенційних викликів, пов'язаних із війною, включаючи мінну освіту.
- Сприяння громадянській освіті та активності.
Неурядові організації, які мають досвід реалізації проєктів в цих напрямах, можуть подавати заявки на гранти. Суми грантів можуть становити від 25 тисяч до 250 тисяч доларів США.
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