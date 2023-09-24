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SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники системи Starlink

12:01, 24 вересня 2023
SpaceX активно розширює свою супутникову мережу Starlink для надання інтернет-покриття в будь-якому куточку світу.
SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники системи Starlink
Джерело фото: SpaceX
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Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX, продовжує активно розвивати свою систему інтернет-супутників Starlink, виводячи на орбіту чергові партії супутників, – повідомляє SpaceX.

Запуск останньої партії з 22 мінісупутників Starlink був успішно здійснений з 40-го комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Пуск відбувся о 06:38 за київським часом, і менше, ніж за годину, всі супутники були виведені на орбіту.

Цей запуск позначився ще однією успішною вертикальною посадкою першого ступеня ракети-носія на морську платформу-дрон з назвою «Just Read the Instructions». Ця платформа розташована в Атлантичному океані та використовується для відновлення та повторного використання ракетних ступенів.

Зараз SpaceX активно розширює свою супутникову мережу Starlink, яка має на меті надати інтернет-покриття з доступом до мережі в будь-якому куточку світу.

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