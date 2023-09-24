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  1. В Україні

У Києві підірвали притулок для котів: є загиблі, десятки постраждали

11:43, 24 вересня 2023
Декілька десятків котів загинули в результаті вибуху на Котобазі, на адресу якої раніше надходили погрози.
У Києві підірвали притулок для котів: є загиблі, десятки постраждали
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Невідомі особи підірвали в Києві притулок для котів, облаштований для потреб тварин, – повідомляє Реальний Київ.

Котобаза розташовувалася за адресою Заболотного, 76а, недалеко від станції метро «Теремки».

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинуло або постраждало близько 60 котів.

На місці події працюють правоохоронці та пожежники, які встановлюють обставини події.

Вартість притулку та благодійних внесків для тварин була створена та підтримувалася місцевою жінкою, яка опікувалася тваринками. Раніше вона повідомляла про отримані погрози та подавала заяву в поліцію стосовно цього, однак справа зазвичай залишалася без розгляду.

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