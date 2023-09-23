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Буданов про удар по штабу Чорноморського флоту рф: Загинули щонайменше 9 осіб, російські генерали важко поранені

08:50, 23 вересня 2023
Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту рф.
Буданов про удар по штабу Чорноморського флоту рф: Загинули щонайменше 9 осіб, російські генерали важко поранені
Фото: УНІАН
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Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив "Голосу Америки", що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту рф в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. 

"Серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник (Олександр) Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант (Олег) Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив", – повідомив Буданов.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Віктора Соколова. 

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел. 

"Зрозуміло, що агентурні джерела – одні з основних", – додав він.

Водночас начальник ГУР не став відповідати, чи для атаки на штаб Чорноморського флоту рф використали ракети західного виробництва.

"Тут я маю утриматись від відповіді, думаю ви маєте мене зрозуміти", – сказав він.

Нагадаємо, що 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Як з’ясувалося, Україна уразила штаб Чорноморського флоту рф. 

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