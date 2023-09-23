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Прем'єр Польщі Моравецький: Хочу сказати Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків

08:40, 23 вересня 2023
Матеуш Моравецький заявив, що поляки ніколи не дозволять «ображати» себе.
Прем'єр Польщі Моравецький: Хочу сказати Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що хоче сказати Президенту України Володимиру Зеленському, щоб він "більше ніколи не ображав поляків, як це зробив нещодавно під час виступу в ООН". Про це повідомляє Польське радіо.

Він наголосив, що в Україні триває війна за "європейську безпеку". Він додав, що Польща, зокрема, допомагає зброєю.

"Але я також хочу сказати Президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН. Поляки цього не допустять. І захист польського доброго імені — це не лише мій обов'язок та честь, це найважливіше завдання уряду республіки. У нинішньому геополітичному контексті ми відстоюватимемо всі наші аргументи", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, що Зеленський на Генеральній асамблеї ООН сказав, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи підготувати сцену для московського актора". 

Раніше ми писали, що у МЗС закликали Польщу відкинути емоції заради конструктиву по питанню зерна.

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. 

Також Польща планує скасувати пільги українським біженцям.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що суперечка щодо імпорту аграрної продукції суттєво вплине на відносини між Варшавою і Києвом. 

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