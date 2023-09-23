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Вечірній відпочинок завершився сутичкою: у центрі Івано-Франківська сталася масова бійка, відео

08:20, 23 вересня 2023
Активних учасників бійки доставили до поліції.
Вечірній відпочинок завершився сутичкою: у центрі Івано-Франківська сталася масова бійка, відео
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Пізно ввечері 22 вересня в Івано-Франківську сталася масова бійка біля місцевого кафе. Найбільш активних її учасників доставили до поліції, повідомляє пресслужба поліції області.

Бійку вдалось швидко припинити, оскільки втрутились правоохоронці. 

Зазначається, що після проведення першочергової перевірки діям учасників бійки буде надана правова кваліфікація.

У місцевих Телеграм-каналах публікують відео масової драки.

На цьому відео присутня нецензурна лексика!

Раніше ми писали, що на Львівщині сталася бійка у реабілітаційному центрі, є жертва.

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