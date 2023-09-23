У столиці перед судом постане чоловік, який знущався над матір’ю

Чоловіка вже тричі штрфували за образи та погрози в адресу матері.

У Києві перед судом з'явиться чоловік, який систематично знущався над своєю 64-річною матір'ю. Зловмисник неодноразово привертався до адміністративної відповідальності за образи та погрози в адресу матері, але не виправився. Слідчі завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду. Тепер він може провести до двох років у в'язниці за скоєне ним насильство, – повідомляє поліція Києва.

Жінка звернулася до Шевченківського управління поліції і повідомила про те, що її син здійснює відносно неї домашнє насильство. Заявниця розповіла, що він ображає її та принижує її.

У поліції пояснили, що жінка неодноразово зверталася до поліції щодо насильства, що відбувається в її сім'ї. Зловмисник був оштрафований тричі, але це не допомогло змінити його поведінку. Тому розпочато кримінальне провадження за статтею «домашнє насильство». Порушнику оголошено підозру у вчиненні цього злочину.

Слідчі завершили досудове розслідування і направили справу до суду для розгляду. За скоєне злочинникові загрожує покарання у вигляді до двох років позбавлення волі.

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