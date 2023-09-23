Частина Одеси лишиться без світла – ДТЕК

В суботу, 22 вересня, з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду в декількох районах Одеси, – повідомляє ДТЕК.
«З 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду», – йдеться в повідомленні.
Планове відключення відбудеться частково у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах міста.
Зазначається, що ДТЕК забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити.
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