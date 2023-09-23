Частина Одеси лишиться без світла – ДТЕК

В Одесі пройдуть ремонтні роботи до осінньо-зимового періоду.

Джерело фото: odessa-life.od.ua

В суботу, 22 вересня, з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду в декількох районах Одеси, – повідомляє ДТЕК.

«З 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду», – йдеться в повідомленні.

Планове відключення відбудеться частково у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах міста.

Зазначається, що ДТЕК забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити.

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