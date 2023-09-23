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Часть Одессы останется без света – ДТЭК

08:30, 23 сентября 2023
В Одессе пройдут ремонтные работы к осенне-зимнему периоду.
Часть Одессы останется без света – ДТЭК
Источник фото: odessa-life.od.ua
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В субботу, 22 сентября, с 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в нескольких районах Одессы, – сообщает ДТЭК.

«С 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду», – говорится в сообщении.

Плановое отключение состоится частично в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах города.

Отмечается, что ДТЭК обеспечит светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно сделать.

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