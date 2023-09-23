Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Следователь ГБР изъял в суде протокол осмотра места происшествия, но забыл вернуть его в суд

В Хортицком райсуде Запорожья теперь не знают, что делать с уголовным делом дальше.

Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

Законопроект 8222 об оплате труда госслужащих: какие проблемы планируют решить ко второму чтению

2 октября будут обсуждаться минимальный размер должностного оклада, размер премий и уровень оплаты труда в государственном и частном секторах.

Гражданских жен погибших военных, пытающихся установить факт проживания одной семьей, отослали судиться в админсуды – но админсуды считают, что это не их юрисдикция

В Украине назревает проблема в судебных делах по установлению факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим: админсуды считают, что постановление КГС Верховного Суда не может подменить собой нормы процессуального закона и ждут позиции Большой Палаты.

  1. В Украине

Повышение железнодорожных тарифов нанесет удар по украинской экономике – Федерации работодателей транспорта

14:20, 23 сентября 2023
Повторное повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 20% может нанести серьезный удар по украинской экономике – ФРТУ.
Повышение железнодорожных тарифов нанесет удар по украинской экономике – Федерации работодателей транспорта
Источник фото: depositphotos.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Инициатива «Укрзализныци» о дальнейшем повышении тарифов на железнодорожные перевозки на 20% вызывает возмущение и одобрительное удивление среди представителей предпринимателей и работодателей транспортного сектора. Это уже второе значимое повышение тарифов в недалеком прошлом, когда их увеличили на 70%. В то же время, эффективность работы Укрзализныци не усовершенствовалась пропорционально повышению тарифов, а украинская экономика остается тяжелым обстоятельством для многих отраслей. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

Он заметил, что со времени последнего значимого повышения тарифов состояние Укрзализныци практически не улучшилось. Условия для предприятий также не улучшились из-за ограничений на портах и роста стоимости логистики. Дальнейшее повышение тарифов может привести к прекращению деятельности многочисленных предприятий, которые являются одними из основных спонсоров сектора обороны Украины, из-за уплаты налогов и другого вида поддержки.

«В нынешней ситуации повышение тарифов выглядит действительно странным, и ссылки на эффект войны не всегда уместны. Мы имели повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с июля прошлого года на 70%. Это было очень большое повышение, и с тех пор экономическая ситуация не изменилась. Поэтому в этой ситуации намерения повышения тарифов Укрзализныци выглядят несколько странными», – отметил Гусак.

Такое повышение тарифов может мгновенно повлиять на стоимость производства, логистику и конкурентоспособность украинских товаров на рынках, которые обслуживаются железнодорожным транспортом. Поэтому представители предпринимателей призывают пересмотреть это решение и рассмотреть другие способы покрытия финансовых потребностей Укрзализныци, чтобы не наносить ущерб экономике страны.

«В связи с нынешней блокадой украинских портов, удельный вес экспорта украинской железной дороги увеличится. Соответственно, возрастет и удельный вес железнодорожных тарифов в себестоимости украинской продукции. Очередное повышение может нанести очередной удар по украинской экономике и безопасности нашей страны. Сейчас нет оснований для повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки», – сказал Гусак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду