Повышение железнодорожных тарифов нанесет удар по украинской экономике – Федерации работодателей транспорта

Повторное повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 20% может нанести серьезный удар по украинской экономике – ФРТУ.

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Инициатива «Укрзализныци» о дальнейшем повышении тарифов на железнодорожные перевозки на 20% вызывает возмущение и одобрительное удивление среди представителей предпринимателей и работодателей транспортного сектора. Это уже второе значимое повышение тарифов в недалеком прошлом, когда их увеличили на 70%. В то же время, эффективность работы Укрзализныци не усовершенствовалась пропорционально повышению тарифов, а украинская экономика остается тяжелым обстоятельством для многих отраслей. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

Он заметил, что со времени последнего значимого повышения тарифов состояние Укрзализныци практически не улучшилось. Условия для предприятий также не улучшились из-за ограничений на портах и роста стоимости логистики. Дальнейшее повышение тарифов может привести к прекращению деятельности многочисленных предприятий, которые являются одними из основных спонсоров сектора обороны Украины, из-за уплаты налогов и другого вида поддержки.

«В нынешней ситуации повышение тарифов выглядит действительно странным, и ссылки на эффект войны не всегда уместны. Мы имели повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с июля прошлого года на 70%. Это было очень большое повышение, и с тех пор экономическая ситуация не изменилась. Поэтому в этой ситуации намерения повышения тарифов Укрзализныци выглядят несколько странными», – отметил Гусак.

Такое повышение тарифов может мгновенно повлиять на стоимость производства, логистику и конкурентоспособность украинских товаров на рынках, которые обслуживаются железнодорожным транспортом. Поэтому представители предпринимателей призывают пересмотреть это решение и рассмотреть другие способы покрытия финансовых потребностей Укрзализныци, чтобы не наносить ущерб экономике страны.

«В связи с нынешней блокадой украинских портов, удельный вес экспорта украинской железной дороги увеличится. Соответственно, возрастет и удельный вес железнодорожных тарифов в себестоимости украинской продукции. Очередное повышение может нанести очередной удар по украинской экономике и безопасности нашей страны. Сейчас нет оснований для повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки», – сказал Гусак.

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