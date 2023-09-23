Підвищення залізничних тарифів завдасть удару по українській економіці – Федерації роботодавців транспорту

Повторне підвищення тарифів на залізничні перевезення у 20% може завдати серйозного удару українській економіці – ФРТУ.

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Ініціатива «Укрзалізниці» про подальше підвищення тарифів на залізничні перевезення на 20% викликає обурення та схвальне здивування серед представників підприємців та роботодавців транспортного сектору. Це вже друге значуще підвищення тарифів у недалекому минулому, коли їх збільшили на 70%. Водночас, ефективність роботи Укрзалізниці не вдосконалилася пропорційно підвищенню тарифів, а українська економіка залишається важкою обставиною для багатьох галузей. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

Він зауважив, що з часу останнього значущого підвищення тарифів стан Укрзалізниці практично не покращився. Умови для підприємств також не поліпшилися через обмеження на портах та зростання вартості логістики. Подальше підвищення тарифів може призвести до припинення діяльності численних підприємств, які є одними з основних спонсорів сектору оборони України, через сплату податків та іншого виду підтримки.

«У нинішній ситуації підвищення тарифів виглядає справді дивним, і посилання на ефект війни не завжди доречні. Ми мали підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення з липня минулого року на 70%. Це було дуже велике підвищення, і відтоді економічна ситуація не змінилася. Тому в цій ситуації наміри підвищення тарифів Укрзалізниці виглядають дещо дивними», – зауважив Гусак.

Таке підвищення тарифів може миттєво вплинути на вартість виробництва, логістику та конкурентоспроможність українських товарів на ринках, які обслуговуються залізничним транспортом. Тому представники підприємців закликають переглянути це рішення та розглянути інші способи покриття фінансових потреб Укрзалізниці, щоб не завдавати збитків економіці країни.

«У зв’язку з нинішньою блокадою українських портів, питома вага експорту української залізниці збільшиться. Відповідно, зросте і питома вага залізничних тарифів у собівартості української продукції. Чергове підвищення може завдати чергового удару по українській економіці та безпеці нашої країни. Зараз немає підстав для підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення», – сказав Гусак.

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