Комітет Багатосторонньої координаційної платформи донорів розгляне фінансову ситуацію та відновленні країни на 2024 рік

Допомога в покритті дефіциту бюджету та швидке відновлення – головні питання на засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.

Джерело фото: kmu.gov.ua

На засіданні Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, запланованому на 26 вересня, однією з ключових тем для обговорення стане допомога у фінансуванні дефіциту бюджету. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Потрібно дати партнерам розуміння про нинішню фінансову ситуацію, про бюджет на 2024 рік, про видатки Уряду. Очікуємо від партнерів у 2024 році підтримку на рівні не менше, ніж у 2023 році. Це близько 42 млрд доларів. Тут потрібна щоденна та кропітка робота з усіма нашими союзниками, аби залучити цю суму», — зазначив Денис Шмигаль.

Другою важливою темою, яку буде розглянуто на засіданні Платформи, є потреби у швидкому відновленні на 2024 рік. Відновлення буде орієнтоване на п'ять головних напрямків: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка приватного сектору.

«Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік. Розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва та інших», — відзначив очільник Уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також наголосив на необхідності обговорення можливості створення єдиної картки реформ разом із партнерами. Ця ініціатива передбачає узгодження вимог для отримання фінансової допомоги від різних донорів та розробку єдиного плану реформ для України, який допоможе країні на шляху до європейської інтеграції.

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