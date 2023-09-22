Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
До КПК пропонують зміни задля оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування

Обгрунтовується законопроект зокрема значною завантаженістю експертних установ і відсутністю достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони, - член Комітету

Як повідомляється, Велика Палата визнала протиправною бездіяльність щодо невиплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони у зразковій справі.

Антон Чернушенко знов не зміг звільнитись у відставку

Вища рада правосуддя залишила заяву колишнього голови столичної апеляції без розгляду

Вимога про знесення обʼєкта самочинного будівництва та про скасування реєстрації права власності можуть розглядатися в адмінсудочинстві як основна та похідна позовна вимога: позиція ВС

Питання юрисдикції адмінсуду при зверненні прокурора з позовом, який стосується власності, але одночасно містить основні та похідні позовні вимоги, - позиція Верховного Суду.

В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес

Кабмін вирішив прискорити регулювання діяльності лоббістських організацій в Україні, змінивши строк внесення відповідного законопроекту з грудня 2023 року на вересень 2023 року.

  1. В Україні

Комітет Багатосторонньої координаційної платформи донорів розгляне фінансову ситуацію та відновленні країни на 2024 рік

21:49, 22 вересня 2023
Допомога в покритті дефіциту бюджету та швидке відновлення – головні питання на засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.
Комітет Багатосторонньої координаційної платформи донорів розгляне фінансову ситуацію та відновленні країни на 2024 рік
Джерело фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На засіданні Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, запланованому на 26 вересня, однією з ключових тем для обговорення стане допомога у фінансуванні дефіциту бюджету. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Потрібно дати партнерам розуміння про нинішню фінансову ситуацію, про бюджет на 2024 рік, про видатки Уряду. Очікуємо від партнерів у 2024 році підтримку на рівні не менше, ніж у 2023 році. Це близько 42 млрд доларів. Тут потрібна щоденна та кропітка робота з усіма нашими союзниками, аби залучити цю суму», — зазначив Денис Шмигаль.

Другою важливою темою, яку буде розглянуто на засіданні Платформи, є потреби у швидкому відновленні на 2024 рік. Відновлення буде орієнтоване на п'ять головних напрямків: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка приватного сектору.

«Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 млрд доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік. Розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва та інших», — відзначив очільник Уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також наголосив на необхідності обговорення можливості створення єдиної картки реформ разом із партнерами. Ця ініціатива передбачає узгодження вимог для отримання фінансової допомоги від різних донорів та розробку єдиного плану реформ для України, який допоможе країні на шляху до європейської інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео