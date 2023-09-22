Зеленський із Трюдо обговорив оборонні потреби ЗСУ

Зеленський з главою Уряду Канади обговорив фінансову та гуманітарну підтримку України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та обговорив оборонні потреби Збройних Сил України, – повідомив глава держави.

Він зазначив, що переговори були плідними.

«Серед основних питань – оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця», – сказав Зеленський.

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