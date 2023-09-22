На Волині суд повернув у державну власність майже тисячу гектарів земель оборони

Прокуратура повернула у державну власність понад тисячу гектарів земель оборони у Волинській області.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратури Волинської області успішно захистила інтереси держави в судовому порядку, в результаті чого більше тисячі гектарів земель оборони було повернуто у державну власність, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори вивчають факти протиправного вибуття з державної власності земельних ділянок, що розташовані у прикордонній смузі та віднесені до земель оборони, і докладають зусиль для їхнього повернення у державну власність.

Зазначено, що ці землі є особливо важливими в прикордонних регіонах країни і перебувають під особливою увагою прокурорів.

Під час розслідування виявлено, що у 2013 році Головним управлінням Держгеокадастру Волинської області була проведена інвентаризація сільськогосподарських земель державної власності, які розташовані поза межами населених пунктів. Однак, певні ділянки, зареєстровані у Держземкадастрі, були розташовані на березі річки Західний Буг, у безпосередній близькості до державного кордону, і незаконно змінили призначення цих земель з оборонного на сільськогосподарське.

В цьому контексті, прокурори подали 41 позовів щодо визнання незаконними та скасування рішень органів влади, скасування державної реєстрації ділянок та повернення їх у державну власність.

Загальна площа земель оборони, які були повернуті державі, становить понад 960 гектарів.

Прокурори звернулися до суду в інтересах Волинської обласної адміністрації з позовами до сільрад, що розглядаються в Господарському суді Волинської області.

Наразі суд розглянув та задовольнив усі ці позови, і 27 судових рішень вже успішно виконані. Суд врахував активну позицію прокурорів, їхні належні та переконливі докази та визнав вимоги обґрунтованими.

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