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«Справа Коломойського»: Екскерівнику столичної філії «Приватбанку» пред'явлено підозру

19:59, 22 вересня 2023
За матеріалами СБУ підозру отримав ще один фігурант «справи Коломойського».
«Справа Коломойського»: Екскерівнику столичної філії «Приватбанку» пред'явлено підозру
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Колишньому керівнику столичної філії ПАТ «Приватбанку» пред'явлено підозру у вчиненні фінансових злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням великою сумою коштів, – повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що посадовець брав участь у організованій групі, яку очолював бізнесмен Ігор Коломойський, і яка була створена для незаконного заволодіння сумою в розмірі 5,8 мільярда гривень.

У період з 2013 по 2014 роки, колишній керівник столичної філії брав участь в так званій схемі фіктивних внесків готівкою у касу банку. Ця схема передбачала подачу фальшивих документів про внески готівкою, хоча фактично жодні внески не здійснювались. Спільно з іншими членами групи, він дозволив Коломойському отримати 5,8 мільярда гривень, що еквівалентно понад 700 мільйонам доларів США на той час.

Отримані кошти були легалізовані та виведені з банку різними способами, включаючи їх використання в підприємницькій діяльності Коломойського, перекази за кордон, і виведення у готівці.

Підозрюваному було пред'явлено звинувачення згідно з рядом статей Кримінального кодексу України, включаючи незаконні дії з документами на переказ, заволодіння чужим майном, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, а досудове розслідування продовжується. Проводяться додаткові заходи для встановлення всіх обставин цього фінансового злочину та притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, Ігорю Коломойському збільшили заставу до понад 3,8 млрд грн.

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