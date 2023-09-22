Андрій Єрмак: росія готує інформаційну кампанію щодо дискредитації Зеленського

Пропагандисти візьмуть ряд питань для поширення фейків щодо Зеленського і команди на міжнародній арені.

Джерело фото: koda.gov.ua

Пропагандисти рф планують запустити інформаційну кампанію з метою дискредитації Президента України Володимира Зеленського та команди на міжнародній арені. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Деякі з ключових тез, які планується використовувати російськими пропагандистами, включають наступне:

Президентські вибори в росії: будуть акцентувати увагу на президентських виборах в росії і намагатимуться продемонструвати широку підтримку путіна в російському суспільстві. Вони намагатимуться створити враження, що в Україні панує політична криза та втрата довіри до політичних еліт.

Скандал з Польщею: будуть розглядати конфлікт між керівництвом Польщі та України як доказ того, що єдності в Європі немає. Вони намагатимуться переконати, що Україну використовують як «військовий таран» проти росії.

Узурпація влади та скасування виборів: можуть розповсюджувати тезу про узурпацію влади та скасування виборів у Україні, намагаючись викликати сумніви щодо легітимності влади.

«Стабільна росія»: будуть намагатися переконати західні країни, що співпраця зі стабільною росією, особливо після переобрання Путіна, є більш вигідною альтернативою порівняно з Україною.

Розповсюджувати фейки планують в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.

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